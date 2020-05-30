Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
30.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:52
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA