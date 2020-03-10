Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA