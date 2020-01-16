Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
16.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:06
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA