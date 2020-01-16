Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

16.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:06
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki bölgesinde 3 'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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