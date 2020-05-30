Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildi.
30.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:08
- Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA