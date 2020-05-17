Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
17.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:40
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA