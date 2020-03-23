Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Zap bölgesi, Irak, Güncel

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

23.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:22
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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