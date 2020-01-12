Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

12.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:43

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek." denildi.

ANKARA -DHA

Kaynak: DHA