Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
21.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:30
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA