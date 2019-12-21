Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler » Güncel » Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

21.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:30
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler