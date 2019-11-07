Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
07.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:56
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen teröristler için hava destekli operasyon düzenlendi.
PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürüyor.
Kaynak: AA