Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

18.10.2019 13:22
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: DHA
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