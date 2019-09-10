Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

10.09.2019 16:22



Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."

ANKARA, -

Kaynak: DHA