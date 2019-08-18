Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

18.08.2019 11:48
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et