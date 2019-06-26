Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlar kapsamında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA