Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

04.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:58
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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