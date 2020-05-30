Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
30.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:53
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildiği belirtildi.
Düzenlenen hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceği vurgulandı.
Kaynak: AA