Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi

12.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:54

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA