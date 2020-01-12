Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.