Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

07.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:02
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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