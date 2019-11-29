Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

29.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:20

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA