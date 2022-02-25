Irak'ın kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Irak'ın kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA, Sefa Şahin - Güncel
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Irak'ın kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesi ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesi ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Sefa Şahin - Güncel

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