Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

20.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:14

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde Pençe-3 harekatı kapsamında 10 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK'lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA