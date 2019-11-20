Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

20.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:19
Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda 10 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK'lı terörist beraberindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
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