"Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
16 uçağının pistten kalkışı F-16 uçağının havadan görünümü Savaş uçağının hedefi etkisiz hale getirmesi MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
30.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:55
F-16 uçağının pistten kalkışı
F-16 uçağının havadan görünümü
Savaş uçağının hedefi etkisiz hale getirmesi MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA