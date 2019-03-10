Irak'ın Kuzeyi, Avaşin-Basyan Bölgesine Hava Harekâtı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twıtter adresinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twıtter adresinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA