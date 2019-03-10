Irak'ın Kuzeyi, Avaşin-Basyan Bölgesine Hava Harekâtı

Irak'ın Kuzeyi, Avaşin-Basyan Bölgesine Hava Harekâtı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twıtter adresinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Irak'ın Kuzeyi, Avaşin-Basyan Bölgesine Hava Harekâtı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twıtter adresinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadelerine yer verildi. 

ANKARA

Kaynak: DHA
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