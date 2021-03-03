Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında kaybolan 8 kişinin kimliği naaş kalıntılarından tespit edildi
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Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında kaybolan 8 kişinin kimliği naaş kalıntılarından tespit edildi

03.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:34
Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında kaybolan 8 kişinin kimliği naaş kalıntılarından tespit edildi

Kuveyt yönetimi, Irak'ın ülkeyi işgali sırasında kaybolan 8 vatandaşının kimliğinin daha naaş kalıntılarından tespit edildiğini duyurdu.

Kuveyt yönetimi, Irak'ın ülkeyi işgali sırasında kaybolan 8 vatandaşının kimliğinin daha naaş kalıntılarından tespit edildiğini duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Esir ve Kayıp İşleri Komitesi Başkanı Rabi el-Adsani, Irak hükümetinden, 1990 işgali sırasında tutuklu olduğu söylenen Kuveytli 21 kayıp kişinin kalıntılarının geçen yıl alındığını ve 13'ünün kimlik tespitlerinin ocak ayında yapıldığını hatırlattı.

Adsani, genetik parmak izi analizi sonrası, hayatını kaybeden diğer 8 kişinin de kimliklerinin belirlendiğini söyledi.

Adsani, söz konusu kişilerin isimlerini, "Esad Sultan, Emin Eşkenani, Halil el-Katan, Abdullah el-Kadifi, Muhammed es-Samim, Musaid ed-Duseri, Nasır el-Anzi ve Yusuf el-Yakub." olarak sıraladı.

Bağdat'taki Kuveyt Büyükelçiliği, Eylül 2020'de Irak hükümetinden, Kuveytli 21 kişinin kalıntılarını teslim alarak, özel bir uçakla Kuveyt'e nakletmişti.

Irak'ın Kuveyt'i işgali

Irak ordusu, 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek iki gün içinde ülke yönetimini ele geçirmiş, Saddam Hüseyin yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon, 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı.

Kuveyt, 1990-1991 yıllarında 320 vatandaşının ortadan kaybolduğunu belirtiyor. Irak yönetimi ise aynı dönemde 5 bin Iraklının kaybolduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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