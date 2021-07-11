Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında kaybolan 10 kişinin kimliği ceset kalıntılarından tespit edildi
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Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında kaybolan 10 kişinin kimliği ceset kalıntılarından tespit edildi

Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında kaybolan 10 kişinin kimliği ceset kalıntılarından tespit edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Kuveyt, Irak'ın ülkeyi işgali sırasında kaybolan 10 kişinin ceset kalıntılarından kimlik tespiti yaptıklarını duyurdu.

Kuveyt, Irak'ın ülkeyi işgali sırasında kaybolan 10 kişinin ceset kalıntılarından kimlik tespiti yaptıklarını duyurdu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Esir ve Kayıp İşleri Komitesi Başkanı Rabi el-Adsani yaptığı yazılı açıklamada, "Irak'tan kalıntıları teslim alındıktan sonra yapılan genetik parmak izi analizi sonrası şehitlerin kimlik tespiti yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adsani, kimliği tespit edilen 10 kişinin isimlerine yer verilen açıklamada, söz konusu 10 kişinin, 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgali esnasında tutuklananlardan olduğu belirtildi.

Kuveytli esirlerin durumunun çözüme kavuşturulması hedefiyle Kızılhaç bünyesinde oluşturulan üçlü komisyon, Kasım 2018'de Irak'ın güneyinde kalıntılar bulunduğunu açıklamıştı.

Kuveyt, 1990-1991'de 320 vatandaşının ortadan kaybolduğunu belirtiyor. Irak yönetimi ise aynı dönemde 5 bin Iraklının kaybolduğunu ifade ediyor.

Irak'ın Kuveyt'i işgali

Irak ordusu, 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek iki gün içinde ülke yönetimini ele geçirmiş, Saddam Hüseyin yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon, 17 Ocak 1991'de Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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