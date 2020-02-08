Irak'ın Kut kentinde Sadr'a meydan okuyan protestoculardan 'Grev' ilanı
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Irak'ın Kut kentinde Sadr'a meydan okuyan protestoculardan 'Grev' ilanı

Irak'ın Kut kentindeki protestocuların Sadr yanlısı "Mavi Şapkalılar" grubuna meydan okuyarak grevi devam ettirdiği bildirildi.

08.02.2020 16:03 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:03
Irak'ın Kut kentinde Sadr'a meydan okuyan protestoculardan 'Grev' ilanı

'ın Kut kentindeki protestocuların Sadr yanlısı "Mavi Şapkalılar" grubuna meydan okuyarak grevi devam ettirdiği bildirildi.


Özellikle devlet kurumlarının kapatılmasına karşı çıkan Sadr Grubu lideri 'a bağlı "Mavi Şapkalılar" grubuna meydan okuyan protestocular, yaptıkları açıklamada, kentteki hizmet, eğitim ve sağlık kurumları dışındaki bütün devlet kurumlarında genel grevin devam edeceğini vurguladı. İsteklerinin yerine getirilmesi için grevin bir baskı yöntemi oluşturduğu aktarılan açıklamada, barışçıl protestoların, kamu ve özel mallara zarar vermeden devam edeceği belirtildi. - ERBİL

Kaynak: İHA
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