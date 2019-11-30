Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı

30.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:17

Irak'ın Kerkük kenti

Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda meydana gelen patlamanın ardından alınan güvenlik önlemleri

Güvenlik güçlerinin patlama yaşanan bölgeye emniyet şeridi çekmesi

Patlamada hasar gören araçların incelenmesi

Irak'ın Kerkük kent merkezinde eş zamanlı meydana gelen 3 patlamada 16 kişi yaralandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda 2, Domiz semtinde 1 el yapımı bomba art arda patlatıldı.

Bombaların daha önce yere döşendiği, sivillerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerin hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, buna benzer saldırıları daha önce terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA