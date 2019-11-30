Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı
Irak'ın Kerkük kenti Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda meydana gelen patlamanın ardından alınan güvenlik önlemleri Güvenlik güçlerinin patlama yaşanan bölgeye emniyet şeridi çekmesi Patlamada hasar gören araçların incelenmesi Irak'ın Kerkük kent merkezinde eş zamanlı meydana gelen 3 patlamada 16...
Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda meydana gelen patlamanın ardından alınan güvenlik önlemleri
Güvenlik güçlerinin patlama yaşanan bölgeye emniyet şeridi çekmesi
Patlamada hasar gören araçların incelenmesi
Irak'ın Kerkük kent merkezinde eş zamanlı meydana gelen 3 patlamada 16 kişi yaralandı.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda 2, Domiz semtinde 1 el yapımı bomba art arda patlatıldı.
Bombaların daha önce yere döşendiği, sivillerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerin hedef alındığı kaydedildi.
Söz konusu saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, buna benzer saldırıları daha önce terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Haber Videosu: Irak'ın Kerkük kentindeki patlamalarda 16 kişi yaralandı