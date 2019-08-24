Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu operasyonu
Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada gelen ihbarlar üzerine kentin Feylak semtinde düzenlenen operasyonda 4 kişinin yakalandığını ifade etti.
Zanlıların üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu belirten Kemal, baskın mahallinde uyuşturucu yapımında kullanılan bazı maddelerin de ele geçirildiğini kaydetti.
Kemal, zanlıların soruşturmalar tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edileceklerini söyledi.