Irak'ın Kerkük kentinde Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nda öğrenci kayıtları başladı
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Irak'ın Kerkük kentinde Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nda öğrenci kayıtları başladı

Irak'ın Kerkük kentinde Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nda öğrenci kayıtları başladı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde Türkiye Maarif Vakfı Okulu, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için öğrenci kaydı almaya başladı.

Irak'ın Kerkük kentinde Türkiye Maarif Vakfı Okulu, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için öğrenci kaydı almaya başladı.

Maarif Kerkük Okulları Müdürü Asım Asaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat ve Erbil'in ardından Kerkük'te de anaokulu ve ilkokul kademelerinde eğitim hizmeti sunacaklarını belirtti.

Kayıtların başladığını söyleyen Asaroğlu, öğrenci ve velileri kayıt ve detaylı bilgilendirme için kent merkezindeki Maarif Okulu'na beklediklerini kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Irak'ta 3 kampüs kapsamında 10 okulu bulunuyor. Bağdat'taki iki kampüste 1200, Erbil'de de yaklaşık 800 öğrenci eğitim alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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