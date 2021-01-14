Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi
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Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

14.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:14
Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik federal polis gücü tarafından başlatılan operasyonda, örgüte ait 3 sığınak imha edildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik federal polis gücü tarafından başlatılan operasyonda, örgüte ait 3 sığınak imha edildi.

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reşad nahiyesi kırsalındaki Garha Kazan Vadisi yakınlarında DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını ifade etti.

Operasyon kapsamında örgüte ait üç sığınağın tahrip edildiğini belirten Harbiye, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini söyledi.

Harbiye ayrıca kırsaldaki kamışlık alanda terörist keskin nişancıların kullandığı 4 silahın da bulunduğunu dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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