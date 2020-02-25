Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüs tedbirleri
Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından halk virüsten korunmak için maske taktı.
25.02.2020 21:49 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:51
Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından halk virüsten korunmak için maske taktı.
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Kaynak: AA