Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüs tedbirleri
Haberler » Güncel » Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüs tedbirleri - Haber

Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüs tedbirleri

Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından halk virüsten korunmak için maske taktı.

25.02.2020 21:49 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:51
Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüs tedbirleri

'ın kentinde aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından halk virüsten korunmak için maske taktı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüs tedbirleri
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler