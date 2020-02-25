Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide koronavirüs görüldü

25.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:48

Irak'ın Kerkük kentinde aynı aileden 4 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Ailenin kentte bir hastanede karantina altına alındığı belirtildi.



Irak'ın Necef kentinde de dün İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA