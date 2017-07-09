Irak'ın İkinci Büyük Kenti Musul'un Terör Örgütü Deaş'tan Tamamen Kurtarıldığı Bildirildi

Irak'ın İkinci Büyük Kenti Musul'un Terör Örgütü Deaş'tan Tamamen Kurtarıldığı Bildirildi

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığı bildirildi.

Irak'ın İkinci Büyük Kenti Musul'un Terör Örgütü Deaş'tan Tamamen Kurtarıldığı Bildirildi

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığı bildirildi