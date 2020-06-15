Irak'ın Halepçe kentinde patlama: 2 ölü Irak'ın kuzeyindeki Halepçe kentinde Baas rejimi döneminden kalan bir havan topunun patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın kuzeyindeki Halepçe kentinde Baas rejimi döneminden kalan bir havan topunun patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yerel medyada yer alan haberlere göre, Halepçe kent merkezinin dışında bulunan Hemehan bölgesindeki bahçeli bir evde patlama meydana geldi.

Halepçe'deki polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Baas rejimi döneminden kalan bir havan topunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi internet sitesinde yer alan açıklamada ise güvenlik güçlerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Halepçe, İran sınırına yakın bir konumda yer alıyor.

Kaynak: AA