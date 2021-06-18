Irak'ın güneyini kum fırtınası vurdu
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Irak'ın güneyini kum fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın güneyinde etkili olan kum fırtınası Zikar kentinde hayatı felç etti.

Irak'ın güneyinde etkili olan kum fırtınası Zikar kentinde hayatı felç etti.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle çölleşmenin arttığı Irak'ın güneyini kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası nedeni ile Zikar kentinde hayat durma noktasına geldi. Kenti tamamen etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü. Trafikte olan sürücüler kum fırtınası nedeni ile zor anlar yaşarken, gökyüzü sarıya büründü.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih geçen hafta yaptığı açıklamada, ülke topraklarının yüzde 39'nun çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirtmiş, tuzlanma nedeniyle Irak topraklarının yüzde 54'nün verimliğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

Irak'ın güneyini kum fırtınası vurdu
Irak'ın güneyini kum fırtınası vurdu
Irak'ın güneyini kum fırtınası vurdu
Irak'ın güneyini kum fırtınası vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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