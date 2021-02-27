Irak'ın güneyindeki protestolarda 21 kişi yaralandı
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Irak'ın güneyindeki protestolarda 21 kişi yaralandı

27.02.2021 23:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 23:30
Irak'ın güneyindeki protestolarda 21 kişi yaralandı

Irak'ın güney kesimindeki Zikar ve Necef vilayetlerinde düzenlenen protestolarda 21 eylemci yaralandı.

Irak'ın güney kesimindeki Zikar ve Necef vilayetlerinde düzenlenen protestolarda 21 eylemci yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Zikar'da kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle düzenlenen protestolar 6. gününe girdi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin atadığı yeni valiye razı olmayan ve yerine liyakat sahibi birinin atanmasını isteyen protestocular, bu akşam da eylemlerini sürdürdü.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği eylemlerde 10 gösterici ile 6 güvelik personeli hafif yaralandı.

Öte yandan Zikar'a komşu Necef vilayeti de benzer protestolara sahne oldu.

Zikar'daki gösterilere destek vermek isteyen ve Necef'teki ekonomik durumları ve hizmet yetersizliğini protesto eden yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta sonları için ilan edilen sokağa çıkma yasağı süresinde yapılan gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, olaylarda 5 gösterici çeşitli şekillerde hafif yaralandı.

Irak'ın Zikar vilayetinde kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle Vali Nazım Waili istifası talebiyle gösteriler başlamıştı.

Şu ana dek 3 kişinin öldüğü, 100'e yakın kişinin yaralandığı bildirilen gösteriler sonucu protestocuların hedefindeki isim olan Vali Nazım Waili dün istifa etmiş, Başbakan Mustafa el-Kazımi yeni vali atamıştı.

Göstericiler, Kazımi'nin Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Abdulgani el-Esedi'yi atamasına karşı çıkmıştı.

Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin güney kentlerine yayılmıştı. Ülkedeki gösteriler gerilerken, Zikar zaman zaman protestolara sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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