Irak'ın Güneyindeki Gösteriler Sürüyor

Irak'ta, Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr hareketinden bir heyetin, gösterilerin devam ettiği Basra kentinden temsilcilerle bir araya geldiği belirtildi.

Sadr hareketi yetkililerinden Ziya eş-Şevki'nin başkanlık ettiği heyet, Basra'da patlak veren krizle ilgili olarak çoğunluğu aşiret liderlerinden oluşan göstericilerin temsilcileriyle görüştü.

Şevki, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, göstericilerin talepleriyle ilgili bilgi aldıklarını ve bunları Sadr'a ileteceklerini söyledi.

Ziya eş-Şevki, Mukteda es-Sadr'ın, konuyla ilgili olarak yakın zamanda kamu menfaatine olacak kararlar alacağını kaydetti.

Irak'ın petrol zengini kenti Basra'da geçen pazar günü başlayan gösteriler daha sonra Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı. Meysan kentindeki dünkü gösterilerde güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Basra sakinleri, yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca, hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor.

Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ta ihraç edilen ham petrolün yaklaşık yüzde 80'i Basra'daki petrol kuyularından çıkarılıyor. Basra ayrıca, Irak'ın tek liman kenti özelliğine de sahip.