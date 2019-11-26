Irak'ın güneyindeki bir vilayette daha resmi tatil ilan edildi

26.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:46

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinin ardından Musenna'da da hükümet karşıtı göstericilerin ana yol ve köprüleri trafiğe kapatması üzerine iki günlük tatil ilan edildi.

Musenna Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan gelişmelerin ardından toplumsal barışın sağlanması için devlet kurumlarında iki gün resmi tatil ilan edildiği belirtildi.

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ederken, bugün ana yol ve köprülerin eylemcilerce kapatıldığı orta ve güney kentlerde hayat durma noktasına gelmişti. Bunun üzerine Zikar vilayetinde "sağlık ve güvenlik" alanı dışındaki tüm kamu kurumlarında resmi tatil ilan edilmişti.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında zaman zaman İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Kaynak: AA