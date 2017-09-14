Irak'ın Güneyinde Saldırılar: 50 Ölü, Işid Üstlendi

Irak'ın güneyindeki Nasiriye'de bombalı araç ve silahlarla düzenlenen iki saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi de yaralandı.



AFP'ye konuşan Nasiriye'nin Dikar bölgesinin sağlık idaresinin müdür yardımcısı Abdül Hüseyin el Cabiri, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.



Cabiri, hastanelere ulaşan yaralılardan bazılarının durumunun da ağır olduğu bilgisini verdi.



IŞİD, Amaq haber ajansı üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıları üstlendi.



Irak'ta İngilizce yayın yapan Baghdad Today gazetesine konuşan bir polis, "Bir grup terörist Dikar'ın Al-Bathaa bölgesinde bir restorana girerek insanlara ateş açtı. Bunu bomba yüklü bir araç izledi" dedi.





Irak'ın petrol üretiminin büyük kısmının gerçekleştiği ülkenin güney kısmında bombalı saldırılar nadiren gerçekleşiyor.