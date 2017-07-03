Irak'ın Güneyinde Elektrik Kesintilerini Protesto

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde yüzlerce kişi, kentteki elektrik kesintileri nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.



Necef'te Valilik binası önünde toplanan göstericiler, Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi aleyhinde slogan attı.



Göstericiler, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte elektrik kesintilerinin hayatı olumsuz etkilediğinden şikayet etti.



Kerbela'da da vatandaşlar sokağa dökülerek, elektrik kesintilerine tepki gösterdi.



Necef'te elektrik kesintilerine karşı ilk gösteri geçen perşembe günü yapılmıştı. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.





Olayın ardından açıklama yapan kent valisi Luay Yasiri, göstericilerin gösteri amacını saptırmaya çalışıp, güvenlik güçlerine saldırdığını ileri sürmüştü.





Ülkenin güneyindeki gösterilerin diğer kentlere de yayılması bekleniyor.



Sıcaklıklar 50 dereceyi aşacak



Irak'ta hava sıcaklıkları 50 dereceye yaklaştı. Irak Meteoroloji Dairesi ülkedeki sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 50 dereceyi geçeceği uyarısında bulundu.





Irak'ta 19 Temmuz 2016'da hava sıcaklıkları nedeniyle devlet kurumları iki gün tatil edilmişti.





Başkent Bağdat ve Basra kentlerinde vatandaşlar sağlık açısından uygun olmamasına rağmen, Dilce Nehri'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.



Yaz aylarındaki elektrik kesintileri yüzünden Iraklıların klima kullanma imkanı azalıyor.