Irak'ın Güneyinde Çifte Saldırı: En Az 50 Ölü

Irak'ın güneyinde iki ayrı noktada bombalı saldırı gerçekleşti. Olayda en az 50 kişi hayatını kaybetti.



IŞİD propaganda sitesi Amad'dan yaptığı açıklamada saldırıları üstlendi.



Nasıriye kentinde bir restoranda ve bir kontrol noktasında birçok intihar bombacısı üzerlerindeki teçhizatı patlatarak terör saçtı.



Ağır yaralı sayısının da oldukça yüksek olduğu olay, Musul'un temmuz ayında IŞİD'den geri alınmasından bu yana meydana gelen en kanlı saldırı.



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Tags: Irak İntihar saldırısı Saldırı-Irak Gepost: 14 september 2017