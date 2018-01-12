Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Kopely'den Kaza Açıklaması

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Silopi ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 9 kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığı kaza sonrası Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Muayed Ömer Kopely'den açıklama geldi. Kopely, otobüste Musul'daki DAEŞ terör örgütünden kaçan Iraklı Türkmenlerin olduğunu ifade ederek "Bölge temizlendikten sonra Irak'a ve bölgelerine dönmek istediler. Musul'da olan evlerine dönmeleri için yola çıkmışlardı. Facia olduğu haberini aldık. Bugün yaşanan facia olayından sonra biz artık geçişi otobüsle sağlamayacağız. Özel uçaklarla göndereceğiz ve bunun masrafını Irak hükümeti karşılayacak" dedi.

Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan bir firmaya ait yabancı plakalı otobüs, Silopi-Habur karayolunun 15'inci kilometresinde devrildi. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 39 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların, Irak'taki DEAŞ saldırılarından kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğu tespit edildi. Kaza sonrası Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Muayet Ömer Kopely ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Avşar, kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Silopi ilçesine geldi. Silopi Devlet Hastanesine geçen Irak'ın Gaziantep Başkolonsolosu Kopely ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Avşar, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şentürk Kurt, Silopi Kaymakamı Savaş Konak ve İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ile toplantı yaptı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili Başhekim Dr. Mehmet Celal Kefeli'den bilgi alan Başkonsolos Kopely, yaralıları tedavi gördükleri servislerde ziyaret etti. Yaralılarla görüşen Kopely, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkolonsolos Kopely, burada yaptığı açıklamada, kazada 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak yaşanan trafik kazasından duyulan üzüntüyü dile getirdi. Otobüste Musul'da DAEŞ terör örgütünden kaçan Iraklı Türkmenlerin olduğunu ifade eden Kopely, şunları kaydetti:

DEAŞ teröründen kaçmışlardı. Bölge temizlendikten sonra Irak'a dönmek istediler. Çoğu memurdu, devlette çalışıyorlardı. Göç ve göçmen idaresi, Irak'ta bulunan Dışişleri Bakanlığı ile Gaziantep Başkonsolosluğu aracılığıyla bir heyet göndermişler. Sınırda bulunan bütün Irak vatandaşlarına ulaşarak evlerine dönmek için görüştüler. Bunların dönüş masraflarını Irak hükümeti karşılayacak. Bizde konsolos olarak Türkiye'de bulunan resmi kurumlarla irtibata geçtik. Sayın Valilerle irtibata geçtik. Dün yani 11 Ocak'ta 450 kişinin geçişini sağladık. Musul'da olan evlerine dönmeleri için yola çıkmışlardı. İşte bir facia olduğu haberini aldık. Bir otobüsün devirdiğini 9 kişinin öldüğünü tespit ettik. Yaralıların durumu çok şükür iyidir. Türkiye'de bulunan bütün resmi kurumlara teşekkür ediyorum. Biz de Irak'tan ambulans çağırdık. Hayatını kaybedenleri Irak'a taşıyacaklar. ya da onların aileleri ile irtibata geçip, onay verirlerse Türkiye'de defnedeceğiz. Bu zaten bir insan hakkıdır. Irak'a gitmek isteyenleri özel bir araçla Irak'a taşıyacağız. Yaralılardan dönmek istemeyenler de tedavi sürecinde kalıp, sonra Irak'a dönecekler"

"Yaşanan faciadan sonra özel uçaklarla göndereceğiz"

Son 3 ay içerisinde Irak'a dönmek isteyen 3 bin vatandaşın geçişlerini sağladıklarını belirten Kopely, "Bugün yaşanan facia olayından sonra biz artık geçişi otobüsle sağlamayacağız. Özel uçaklarla göndereceğiz ve bunun masrafını Irak hükümeti karşılayacak. Bu konu ile ilgili acil olarak Ankara'da bulunan göç idaresiyle iletişime geçeceğiz. Irak vatandaşların geçişi ile ilgili" diye konuştu. - ŞIRNAK