Irak'ın eski Başbakanı'ndan "İsrail'e güçlü bir şekilde karşılık veririz" açıklaması

23.08.2019 15:12

Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, İsrail'in Haşdi Şabi'nin hedeflerine düzenlenen saldırıların arkasında olduğu kanıtlanırsa, Irak'ın buna güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.

Irak Meclisinde 25 milletvekili bulunan Kanun Devleti Koalisyonu lideri Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Haşdi Şabi'nin mühimmat depolarını hedef alan saldırılara değindi.

Maliki, İsrail'in Irak'ı hedef almaya devam etmesi halinde "Irak'ın İran dahil birçok ülkenin katılımıyla geniş bir çatışma alanına dönüşeceği" uyarısında bulundu.

Askeri üslere yönelik hava saldırılarının arkasında İsrail'in olduğunun kanıtlanması durumunda Irak'ın güçlü bir şekilde karşılık cevap vereceğini savunan Maliki, bölgesel güvenliğin önemine dikkati çekti.

Maliki, Irak için de temel teşkil eden bölgesel güvenlik konusunda, tüm ülkelerin sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer İsrail'in Irak'ın egemenliğine kastettiği kanıtlanırsa bu, bölgenin güvenliğinin tehlikeye atıldığı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

- Haşdi Şabi'nin cephaneliklerindeki patlamalar



Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.



Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de önceki gün yaptığı açıklamada üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsleri üzerinde uçtuğunu iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad da aynı gün konuya dair yazılı açıklama yapmıştı.

Feyyad, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirterek, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD ve İsrail'i açık bir şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi de Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde ise, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'taki İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

Kaynak: AA