Irak'ın Erbil şehrinde güvenlik kaynakları en az üç Türk diplomatın öldürüldüğünü açıkladı

Irak'ın Erbil şehrinde iki Kürt güvenlik görevlisi en az üç Türk diplomatın öldürüldüğünü açıkladı. Reuters'a konuşan kaynaklar, silahlı kişilerin diplomatları bir restoranda yemek yerken hedef aldığını belirtti.

Anadolu Ajansı Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Irak Devlet televizyonu ise ölenlerden birisinin muavin konsolos olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle