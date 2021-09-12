ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na 3 roket düştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde olan Erbil'de akşam saatlerinde peş peşe patlama sesleri duyuldu.

HAVAALANINDA ABD ASKERLERİ DE BULUNUYOR

ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na düzenlenen roketli saldırıda henüz can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.

Saldırıdan önce ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndan alarm verildiği belirtildi.