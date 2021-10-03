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Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Enbar Operasyonları Komutanı Nasır Gennam, yaptığı açıklamada, Enbar'da bir polis karakolunun bomba yüklü araçla hedef alındığını bildirdi.

Saldırıda aracın imha edilip, şoförün polis güçlerince etkisiz hale getirildiğini kaydeden Gennam, saldırıda polis ekiplerinde herhangi bir maddi zarar ya da can kaybının olmadığını aktardı.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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