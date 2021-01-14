Irak'ın Enbar vilayetinde geçen yıl 366 DEAŞ mensubu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Irak'ın Enbar vilayetinde geçen yıl 366 DEAŞ mensubu yakalandı

14.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:42
Irak'ın Enbar vilayetinde geçen yıl 366 DEAŞ mensubu yakalandı

Irak'ın Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda bir yılda 366 teröristin yakalandığı açıklandı.

Irak'ın Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda bir yılda 366 teröristin yakalandığı açıklandı.

Enbar Vilayeti İstihbarat Müdürü Albay Raid Ahmed, basına yaptığı açıklamada, kent merkezi ve batısında yürütülen DEAŞ operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Özellikle Suriye sınırında operasyonlara yoğunluk verildiğini ifade eden Ahmed, "Güvenlik güçleri tarafından Enbar'da 2020 yılı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 366 terörist yakalandı." dedi.

Operasyonlar sayesinde onlarca terör eyleminin önüne geçildiğine dikkati çeken Ahmed, yakalanan tüm teröristlerin mahkemeye sevk edildiğini belirtti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Ankara Şehir Hastanesi Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'ın Enbar vilayetinde geçen yıl 366 DEAŞ mensubu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 21:52:29. #1.14#
title