Irak'ın Enbar ilinde bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı
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Irak'ın Enbar ilinde bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı

Irak'ın Enbar ilinde bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Irak'ın batısındaki Enbar kentinde park halindeki bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ın batısındaki Enbar kentinde park halindeki bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Enbar Emniyet Müdürlüğünden Polis Yüzbaşı Ahmed Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin batısındaki bir çarşıda park halindeki bir aracın patladığını söyledi.

Patlamada 5 kişinin yaralandığını kaydeden Duleymi, çarşıdaki dükkanlarda maddi hasar oluştuğunu dile getirdi.

Duleymi, yaralıların hastaneye nakledildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Söz konusu patlamanın sorumluluğunu henüz herhangi bir grup üstlenmedi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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