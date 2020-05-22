Irak'ın Duhok kentindeki İllüzyon Müzesi sıra dışı yapısıyla ilgi odağı oldu
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Irak'ın Duhok kentindeki İllüzyon Müzesi sıra dışı yapısıyla ilgi odağı oldu

Irak'ın Duhok kentinde ilk kez açılan İllüzyon Müzesi, sıra dışı içerikleriyle kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Irak'ın Duhok kentindeki İllüzyon Müzesi sıra dışı yapısıyla ilgi odağı oldu
22.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:40

Irak'ın Duhok kentinde ilk kez açılan İllüzyon Müzesi, sıra dışı içerikleriyle kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Kentteki iki mühendis tarafından 750 metrekarelik bir alana inşa edilen müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen halkın yoğun ilgisini çekiyor.

Müze, tepetaklak oda, UV odası, sonsuzluk diskosu ve çarpık oda gibi bölümleriyle ziyaretçilerine ilginç bir deneyim yaşatıyor.

AA muhabirine konuşan İllüzyon Müzesi Müdürü Heriş Ahmed, Avrupa ülkelerini gezip buna benzer müzeleri gördükten sonra kent turizmine katkıda bulunmak için müzeyi kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Hem sanat hem bilim içerikli gezinti

Müzenin, Duhok'un turistik bölgesi olan vadide inşa edildiğini belirten Ahmed, "Ziyaretçilerimizi hem sanat hem de biraz bilimi içinde barındıran gezintiye çıkarıyoruz." dedi.

Her yaştan yoğun ilgiyle karşılaştıklarını, Irak'ın diğer vilayetlerinden gelen tüm turistlerin müzeye mutlaka uğramak istediğini aktaran Ahmed, gelen tüm ziyaretçilerin çok mutlu olarak ayrıldığını ifade etti.

Ziyaretçilerden Abdullah Ahmed ise daha önce farklı kentlerde müzelere gittiğini ancak buranın farklı bir deneyim sunduğunu söyledi.

Duhoklu genç, salgın döneminde kafeye gidip oturmak veya başka bir yerde vakit geçirmek yerine ailesiyle burada eğlenceli bir zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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